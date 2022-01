Atalanta-Torino si deve giocare, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia non si sa ancora

Sulle partite non giocate il 6 gennaio il Giudice Sportivo sta decidendo col contagocce. Tra 7 giorni il verdetto sugli altri due match

Il Giudice Sportivo ha deciso che Atalanta-Torino si deve recuperare, in data da destinarsi. La partita era una delle quattro non disputata il 6 gennaio a causa dei blocchi imposti dalle Asl a causa dei focolai di Covid. Su Bologna-Inter si era già espresso, sulla stessa linea. Ha invece rinviato la decisione sulle altre due partite, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia, concedendo a Udinese e Salernitana altri 7 giorni per presentare ulteriori documenti.

Il Giudice ha dunque accolto il ricorso del Torino per “la sussistenza di forza maggiore” che ha impedito alla squadra di Juric di recarsi in trasferta a Bergamo. Ma non aveva concesso le stesse “attenuanti” alla Salernitana, che il 22 dicembre non era partita per Udine: in quel caso aveva punito la Salernitana con la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione.