Allegri: «Una buona partita contro un Napoli che ci ha creato delle difficoltà, dobbiamo essere più precisi»

Nel post partita di Juventus-Napoli, ai microfoni di Dazn il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri.

Avete la sensazione di aver perso occasione?

«Era uno scontro diretto, loro avevano più o meno tutti titolari, all’andata ne avevamo sei fuori anche noi. Abbiamo fatto tutte e due una buona partita, noi un po’ imprecisi e frettolosi negli ultimi venti metri, la classifica rispetto al Napoli è rimasta invariata quindi è positivo, abbiamo un punto in più del girone di andata».

«Ci vuole un po’ più di lucidità e serenità negli ultimi 20 metri, ma abbiamo fatto una buona partita contro un buon Napoli che è un’ottima squadra che ci ha creato delle difficoltà, noi abbiamo sbagliato tante volte, sono cose su cui migliorare ma la prestazione è stata buona».

«Visto che Ghoulam aveva giocato solo 34 minuti ho messo Chiesa che nell’1 contro 1 lo poteva mettere in difficoltà, dopo il pareggio siamo andati troppo veloci con le palle alte invece che con il palleggio, dobbiamo avere più pazienza e non scappare tutti verso la porta».

«Dybala è stato parecchio fermo, viene da un infortunio, stasera ha fatto una buona mezzora, piano piano troverà la condizione migliore, era importante vincere per accorciare la classifica, non ci siamo riusciti, vuol dire che lo faremo più avanti».

«Cosa si può fare per segnare di più? I gol sono pochi, ne abbiamo fatti solo 28, oggi ha ritrovato il gol Chiesa, devono farlo anche i centrocampisti, piano piano ci arriviamo».

«Stasera Rabiot nel primo tempo si è inserito bene, bisogna migliorare gli inserimenti con le mezze ali e i tiri fuori coi centrocampisti e la lucidità negli ultimi 20 metri, ci sono giocate che fanno la differenza, l’ultimo passaggio è fondamentale, bisogna lavorare sui gol, arriveranno».

«Problema di concentrazione? Hanno fatto una buona partita, non c’è niente da dire loro, devono migliorare nello sviluppo e capire i momenti della partita. Dopo il pareggio abbiamo avuto un po’ di occasioni favorevoli poi abbiamo cominciato a sbagliare, in quei momenti non bisogna affrettare la giocata. Gli scontri diretti si vincono, si perdono e stasera abbiamo pareggiato».