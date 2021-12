Sport: L’aritmia di Aguero non c’entra niente col vaccino anti-Covid

Gli spagnoli riportano le dichiarazioni di Roberto Peidró, il cardiologo del Kun: «Aguero aveva qualche problema sin dal 2004, ma all’epoca era un disturbo benigno»

L’aritmia cardiaca che ha costretto al ritiro El ‘Kun’ Agüero non è stata causata dal vaccino anti Covid-19, a dispetto di quanto circoli in via piuttosto fuorviante sui social network. Lo afferma il quotidiano spagnolo Sport.es, in risposta a una serie di polemiche montate ad arte in questi giorni e sfociate addirittura in una lettera al calciatore che un giornalista no-vax ha scritto accusando Aguero di non ammettere pubblicamente che il suo ritiro era dovuto al fatto di esser stato stato vaccinato. «El Kun continua a promuovere un veleno di Morte», aveva scritto un tale Enrique de Diego.

Lo stesso cardiologo di Agüero, Roberto Peidró, ha negato a una radio argentina che l’aritmia di cui soffre il campione argentino possa essere correlata al coronavirus o al vaccino. Il medico ha spiegato che, «dopo diversi studi», nel cuore di Agüero è stata trovata una zona con una piccola cicatrice, che in effetti gli ha causato l’episodio che l’ha costretto al ritiro. Peidró, che ha iniziato a curare Agüero nel 2004, quando giocava per l’Independiente, ha sottolineato che già allora il ragazzo soffriva di un disturbo simile, anche se a quel tempo “era sostanzialmente benigno”.

Peraltro, l’aritmia cardiaca non è tra gli effetti avversi riconosciuti dei vaccini autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali. La stessa fuga di notizie riguardante Eriksen dopo l’arresto cardiaco di questa estate è male ancorata alla realtà: il 10 danese non era vaccinato, né aveva contratto il Covid.