Spalletti: «Stasera i ragazzi nelle difficoltà hanno vinto la partita»

Nel post partita di Napoli-Leicester, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti.

Cosa le ha dato più soddisfazione?

«Quando prendi due gol come abbiamo preso e poi qualche difficoltà in inferiorità numerica le abbiamo, loro sono stati bravi perché ci voleva la reazione della squadra forte che ha personalità. Non è come si dice sempre che nelle difficoltà si perdono, stasera nelle difficoltà hanno vinto la partita»

Una vittoria che pesa

«Certamente, perché nel calcio e a questo livello hai tutte le pressioni di dover seguire sempre la classifica e i risultati. Sono convinto che da questa partita tutti ne prenderanno più forza per andare a dimostrare in futuro le loro qualità»

Difficile con tanti infortuni e col fatto che si gioca così spesso

«Direi quasi impossibile. Oggi avevo Politano, poi si è sentito male dopo pranzo e non lo puoi mettere, avrebbe giocato poco, ma invece no. Menomale che Manolas ha stretto i denti ed è venuto a giocare. Così è veramente dura per cui ancora di più complimenti a questi ragazzi»

Elmas

«Lui è un ragazzo splendido, poi si sa adattare a qualsiasi ruolo, è stato chiamato tappabuchi perché dove hai un problema lui entra sempre e gioca. Alla fine del primo tempo era dispiaciuto e gli ho detto “Se fai gol mi sdraio a terra”, non volevo farlo proprio quando ha segnato perché era una brutta figura e l’ho fatto alla fine. Noi lo aiutiamo a fare confusione sul suo ruolo, ma lui fino a questo momento ha giocato 29 partite, è il calciatore che ha giocato più di tutti, anche più di Di Lorenzo, sempre con un rendimento accettabile»

Il Legia ha sbagliato un rigore al 96esimo, quanto conta la fortuna nel calcio?

«Io non lo so e non so come sono gli altri, però io sono fortunatissimo per cui se hanno fortuna anche gli altri, al massimo facciamo pari»