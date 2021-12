Serie A, la Figc riprende i controlli sugli adempimenti fiscali, diversi club a rischio penalizzazione

Dopo più di un anno di stop, la Figc torna a controllare la regolarità dei versamenti fiscali e contributivi di Serie A, B e C. Lo scrive Milano Finanza. Con una nota ufficiale la Federazione ha informato i club che dovranno dimostrare

Se non dovessero riuscire a provare i pagamenti avvenuti, i club andranno incontro

«alla sanzione della penalizzazione di almeno 2 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2021/22».

Il quotidiano finanziario scrive che

“secondo alcune ricostruzioni, diversi club di Serie A sarebbero a rischio e con le attuali difficoltà di liquidità del calcio mettersi per tempo in regola potrebbe rivelarsi impresa non semplice”.