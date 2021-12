Spalletti: «Fare compassione ci fa abbastanza arrabbiare, i giocatori sanno come reagire»

In conferenza: «Non so se avrà ripercussioni nel campionato. C’è dispiacere, ma la squadra è forte e deve reagire»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della sfida contro il Sassuolo

Come spiegare questo 2-2?

«Deriva da tante cose, probabilmente in quel momento lì dove loro hanno cominciato a pressare e noi perso qualche pallone di troppo invece di gestirlo, quello è un pochino una cosa determinata da quel momento in cui avevamo sentito di più la fatica. O dove ormai si pensava che il 2-0 non potesse essere rimontato. Poi sono comprese un po’ di cose, tipo che qualche calciatore la stanchezza l’ha sentita ma eravamo nelle condizioni di gestirla la gara. Non siamo riusciti a gestirla bene, dopo le sostituzioni non siamo riusciti ad alleggerire la pressione e loro ci hanno creato delle difficoltà»