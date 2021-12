Sarri: «L’obiettivo Champions non mi interessa. Siamo una squadra in costruzione»

Nel prepartita di Sassuolo-Lazio, ai microfoni di Dazn l’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri.

La Lazio spesso fa fatica: è per il calendario o c’è anche altro?

«Giocare di giovedì rispetto al martedì o mercoledì certo non è agevole, ma la situazione è questa, noi dobbiamo trovare la forza di riattivarci a livello mentale soprattutto. Se paghiamo qualcosa dobbiamo farlo solo a livello fisico, il resto non ha alibi».

Su Cataldi:

«Abbiamo un centrocampo che non ha mai giocato assieme in questa stagione, a Danilo chiediamo un pizzico di qualità in più».