Rocco Papaleo: «Iniziai a fumare con mia madre, aprivamo il pacchetto da sotto di nascosto da mio padre» 

Il Corriere della Sera intervista Rocco Papaleo. Racconta la sua gioventù, a partire dalla scelta del liceo, che definisce il momento topico di quegli anni.

«Scelsi lo Scientifico solo perché stava a Lagonegro, 19 chilometri da Lauria. Dovevo alzarmi un’ora prima, ma mi dava l’idea di viaggiare, avere libertà. Potevo fumare per strada: avevo iniziato l’estate dopo le medie, con mamma, di nascosto da mio padre. Prendevamo il pacchetto, l’aprivamo da sotto, sfilavamo una sigaretta e lo ricomponevamo affinché lui non se ne accorgesse. Era un gioco, un’intimità spericolata. Con mamma ho avuto un rapporto di gran confidenza, almeno finché le problematiche erano accessibili sia a me sia a lei, che non era un’intellettuale ed era religiosa al limite del bigotto. Però era tanto simpatica».