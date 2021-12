Rimane il grande dubbio della Coppa d’Africa: si farà?

Da Milano sono arrivate conferme dalle cosiddette riserve. Monumentale partita di Zelinski. Irritanti i passaggi a due metri di Demme

Cesare – Caro Guido, Il Napoli ha vinto una partita importantissima con il Milan. Si trovava ad una svolta: vincere a Milano, guardando in avanti e riprendendosi credibilità e posizioni in classifica, o non vincere o addirittura perdere, assumendo una posizione che lo esponeva al fiato sul collo delle squadre che tentano di introdursi nella lotta Champions come Juve e Roma. E il Napoli ha vinto nonostante i tanti infortunati. Questo è ciò che conta.

Guido – Certo, certo. Se non avesse vinto a Milano c’era il rischio di una deriva inarrestabile. Ha fatto una buona prestazione contro un Milan incerottato e sottotono. Il Napoli ha sorpreso i rossoneri con un inizio partita veemente e con il gol del vantaggio di Elmas e poi ha ben controllato la partita concedendo pochissimo agli avversari. Direi che entrambe le squadre hanno prodotto gioco ma sono mancate nell’ultimo passaggio.

Cesare – Distinguerei le prestazioni tra le cosiddette riserve e i titolari. Ti dirò che in questa partita abbiamo avuto soprattutto conferme dalle cosiddette riserve con una ottima partita di Petagna, fondamentale a prendere e difendere palla e far salire la squadra. Certo nelle conclusioni a rete poteva in un paio di occasioni far meglio ma ha fatto un grande lavoro. Anche Juan Jesus ha fatto una gran partita, come Lobotka quando è entrato al posto di uno spento Demme.

Guido – Demme non è proprio in condizione. E poi è falloso in modo continuo e stupido. Spinge o picchia l’avversario anche quando non serve. Fa soltanto passaggini orizzontali a 2-3 metri mentre Lobotka fa cambi di campo di 30 metri e verticalizza. Anche Malcuit ha fatto la sua parte, come Elmas autore oltre che del gol di una prestazione di grande sacrificio.

Cesare – Tra i cosiddetti titolari, monumentale partita di Zelinski che fino alla sua uscita, perché stremato, è stato il migliore in campo in una partita di qualità e quantità, e grandissima partita di Rrahmani. Lozano sicuramente ha giocato una buona partita ma secondo me è mancato nelle conclusioni: molle e poco deciso poteva fare sicuramente meglio in 2-3 occasioni. Anguissa ha combattuto ed è calato nel finale ma non dimentichiamo che proviene da un infortunio muscolare.

Guido – Comincio ad avere seri dubbi sui mezzi tecnici di Lozano.Non è possibile sbagliare il primo tocco in ogni ripartenza allungandosi la palla in modo goffo. Ci servono i suoi goal ma non se ne vede nemmeno l’ombra. Infine Spalletti ci ha dato importanti conferme. Ha sorpreso tutti con la mossa azzeccata di Petagna dal primo minuto, e vedendo la sua prestazione e non il brillantissimo Mertens nel finale ti dirò che ha avuto ragione lui.

Cesare – Il punto è che Spalletti sa sfruttare e valorizzare tutta la rosa mantenendo nel progetto tutti e risuscitando calciatori che nelle mani di Gattuso sembravano morti e da mettere fuori rosa come Malcuit e Lobotka. Una cosa però te la devo dire che ultimamente non mi è piaciuta: schierare negli ultimi minuti delle partite (lo ha fatto con il Leicester e con il Milan) la difesa a 3 o se vuoi direi a 5 (di mazzarriana memoria) per difendere il risultato. Secondo me ci abbassiamo e chiudiamo troppo e rischiamo di prendere il gol (o di prenderlo e di vederlo poi annullato) come in entrambe le suddette partite.

Guido – Caro Cesare è chiaro che ci è andata bene e il commento dipende in questi casi dal risultato: se vinci grande mossa se pareggi o perdi allora hai sbagliato. Comunque il Napoli chiaramente, per non dilapidare quanto fatto con il Milan, deve battere l’abbordabile Spezia e poi cercare di recuperare quanti più infortunati è possibile.

Cesare – certo che rimane il grande dubbio della Coppa d’Africa: si farà? (purtroppo pare di sì in barba alla pandemia nonostante il continente africano sia una bomba ad orologeria per infezioni e la grandissima maggioranza di non vaccinati). Se si farà partiranno Koulibaly e Oshimen infortunati? E non dimentichiamo che alla ripresa a gennaio ci aspetta la partita con la Juve a Torino e sai ci aspettano sempre con grande determinazione e attenzione. Però ti devo dire che per la prima posizione l’Inter la vedo troppo lanciata e difficilmente raggiungibile e sicuramente ha la migliore rosa del campionato .

Guido – Su questo concordo. E spero paradossalmente che il Milan non molli almeno fino al derby.