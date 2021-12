Premier, nessun rinvio per Leicester-Tottenham

Non è stata accettata la richiesta di rinvio avanzata dai due club a causa delle numerose assenze per il covid

Non si arresta l’epidemia di covid in Premier, ma non per questo si pensa di fermare la palla. Per il turno infrasettimanale è infatti in programma la sfida tra Leicester e Tottenham, le due squadre che stanno vivendo un momento delicato a causa dei numerosi casi Covid che ci contano tra i calciatori. Proprio per questo motivo i club avevano avanzato una richiesta di rinvio del match.

La Lega calcio inglese non ha però accettato l’istanza presentata dai due club. La gara si disputerà regolamente domani.

I padroni di casa una settimana fa hanno affrontato il Napoli, nonostante le numerose assenze, mentre non si è giocato il match tra l’undici di Conte e il Rennes (valido per la Conference League), che potrebbe essere annullato definitivamente dall’UEFA.