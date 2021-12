Premier League flagellata dal Covid, Leicester-Tottenham rinviata. Campionato a rischio

Altri tre positivi nel Chelsea che stasera dovrebbe affrontare l’Everton. I tifosi stanno mettendo in vendita i biglietti dei match natalizi. La Premier potrebbe fermarsi

Premier League flagellata dal Covid. La variante Omicron sta mettendo in ginocchio il calcio inglese. In questo turno infrasettimanale, martedì scorso non si è disputata Brentford-Manchester United (per il focolaio che ha colpito lo United), ieri sera non si è giocata Burnley-Watford e stasera è già saltata Leicester-Tottenham. Per la squadra allenata da Conte è il terzo rinvio consecutivo dopo Rennes (in Europa League) e Brighton.

La Premier League è in grande difficoltà. Il calcio inglese non riesca ad arginare questa nuova ondata del virus e adesso l’intero campionato è rischio, potrebbe essere sospeso per qualche settimana.

Un altro match di questa sera, Chelsea-Everton, potrebbe essere rinviato. Ci sono altri tre calciatori dei Blues risultati positivi. Kovacic è già in isolamento.

Il Daily Mail scrive che i tifosi inglesi stanno mettendo in vendita i biglietti per le partite del Boxing Day e delle festività natalizie. C’è preoccupazione anche tra il pubblico. E la Premier League potrebbe anche decidere di fermarsi qualche settimana.