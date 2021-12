Piqué: «Preferirei morire piuttosto che firmare per il Real Madrid»

Alla fine, ma molto alla fine Gerard Piqué è riuscito ad andare ospite a ‘El Hormiguero’, su Antena 3. Partecipazione televisiva che gli era stata impedita dalle nuove regole imposte da Xavi allo spogliatoio del Barcellona. Lui ci ha scherzato su (“con le nuove regole manco a tennis si può giocare…”) e poi, sempre sorridendo ha piazzato lì l’inno dei madridisti:

Piqué ha parlato anche di Leo Messi:

“Quando è andato via è stata una giornata molto dura. Condivido lo spogliatoio con lui da quando avevo 13 anni, lui è quasi come un fratello, ed è stata molto dura a livello sportivo e personale. Quest’anno le cose non sono iniziate per niente bene anche perché il migliore della storia ci ha lasciati. Il settimo Pallone d’Oro? E’ definitivo, dimostra che è il migliore della storia”.