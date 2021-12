Pietro Castellitto: «Ho capito chi era mio padre quando la Carrà lo presentò come il più grande attore italiano»

Su Sette un’intervista a Pietro Castellitto, figlio di Sergio. Ha interpretato Francesco Totti nella serie tv di Sky “Speravo de mori’ prima”. Racconta la sua esperienza scolastica. Travagliata: fu cacciato dal liceo Montessori.

«Cacciato per aver sputato nel diario di una compagna. Lei mi tirò il cancellino sullo zaino, io le presi il diario, non sapendo ancora quanto fosse importante il diario per le ragazze».