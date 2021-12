Napoli-Atalanta, difesa a tre: giocano Malcuit e Mario Rui esterni. Demme in panchina

Spalletti sorprende. Davanti giocano Mertens Lozano ed Elmas. In mediana Lobotka e Zielinski con il portoghese

È Malcuit la novità di formazione di Napoli-Atalanta.

Ecco le formazioni ufficiali. Il Napoli gioca con la difesa a tre

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus; Malcuit, Lobotka, Zielinski, Elmas, Mario Rui; Lozano, Mertens.

Spalletti sorprende con una formazione molto coperta. Non è che avesse tante alternative visti i numerosi infortunati. Demme e Politano non in condizione sono rimasti in panchina.

Atalanta: Musso; Toloi, Merih, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Duvan Zapata