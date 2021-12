Mourinho: «Sono felice per la vittoria, ma i due gol presi sono inaccettabili»

A Sky: «Non è possibile vincere 2-0 dopo 45 minuti con controllo totale e poi perdere palla continuamente nel secondo tempo, con comportamenti naif».

Dopo la vittoria in Conference League contro il CSKA Sofia per 3-2, che complice il pareggio del Bodo Glimt con lo Zorya frutta alla Roma il passaggio agli ottavi, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’allenatore giallorosso, Josè Mourinho.

Il modo migliore in cui potesse andare? Un’iniezione di fiducia per voi?

«Non possiamo creare questo tipo di problemi per noi stessi, non è possibile vincere 2-0 dopo 45 minuti con controllo totale e poi perdere palla continuamente nel secondo tempo, con comportamenti naif. Il primo e secondo gol sono inaccettabili per me. Sono felice perché abbiamo vinto ma è l’unica cosa che mi piace, non è possibile giocare così».

Borja Mayoral come lo ha visto?

«Una delle poche cose che mi sono piaciute, al di là del gol, per la qualità del gioco che ha avuto e per l’atteggiamento, che non mi sorprende perché lavora sempre».

Quanto è importante avere evitato gli spareggi di febbraio?

«Non abbiamo rosa per giocare tre competizioni e due partite in più a metà febbraio. Questo per noi è stato molto importante. Non potevamo controllare ciò che succedeva in Ucraina, ma siamo stati fortunati con questo risultato, non avremmo potuto sopportare due partite in più a febbraio».