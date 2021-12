Marca: «La Liga torna con quasi 140 positivi, la giornata più surreale della storia»

Sono almeno 130 i casi nel campionato spagnolo, peggio che in Inghilterra. “Dopo due anni mai stati in una situazione del genere”

Il calcio riapre in Spagna questo fine settimana che sembra un Lazzaretto diffuso. I numeri sono peggio di quelli della Premier, che pure rinvia partite su partite senza fermare tutto. Marca fa il punto della situazione e riassume tutto con un titolo che dice tutto: “Quasi 140 positivi per la giornata più surreale della storia”.

“Nonostante siamo in una pandemia da quasi due anni, mai prima d’ora il calcio ha vissuto una situazione così compromettente. Sono in totale almeno 138 i giocatori colpiti dal Covid-19, la cui variante Omicron ha lasciato La Liga in una situazione estrema. Con tutte le squadre già in campo, non c’è quasi nessuna squadra di Prima o Seconda Divisione che abbia rilasciato almeno un comunicato per un caso tra squadra o staff tecnico”.