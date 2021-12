Liguabue: «Il mio rimpianto? Non aver detto a Tondelli che con ‘Altri libertini’ mi salvò dalla depressione»

Il Corriere della Sera intervista Luciano Liguabue. Parla dei genitori, dei quali già aveva detto qualcosa in un’intervista a Il Fatto Quotidiano di qualche mese fa. Del padre dice:

Gli viene chiesto se abbia un rimpianto. Risponde:

«Non aver stretto la mano allo scrittore Pier Vittorio Tondelli, morto 30 anni fa. Lui era di Correggio e quando andai sotto le armi, a salvarmi da una sorta di depressione che mi aveva assalito fu il suo Altri libertini. A parte il racconto iniziale, gli altri episodi del romanzo parlavano di qualcosa che io riconoscevo, che avevo sotto gli occhi tutti i giorni. Essendo entrambi del borgo, vedevo gli angoli che raccontava, le persone che descriveva, che per me non erano per nulla interessanti, mentre nel suo libro assumevano un aspetto intrigante. Quindi la lezione enorme che mi veniva recapitata era: anch’io posso posare lo sguardo su ciò che mi sta attorno senza il bisogno di andare a vivere in una grande metropoli per cercare storie particolari. Tutto questo avrei dovuto raccontarglielo, avrei dovuto fermarlo

e dirgli: “Poterti leggere per me è stato molto importante”. E invece non l’ho mai fatto, malgrado abitassi nello stesso palazzo in cui vivevano i suoi genitori e dove lui tornava quando rientrava a Correggio. Non so quante volte l’ho incrociato per le scale, ma tra noi c’è sempre stato solo un “ciao-ciao” di due timidi. Il mio rammarico più grande resta quello di non averlo ringraziato come meritava».