Libero fa a pezzi l’Atalanta: «Basta con la finta umiltà e la retorica della piccola squadra»

Libero è molto duro con l’Atalanta che ieri sera è stata eliminata dalla Champions perdendo in casa 3-2 col Villarreal (perdeva 3-0).

L’Atalanta stava per perdere male la partita più importante della sua stagione e mettere così in discussione un’intera annata, forse addirittura un progetto

L’Atalanta si è meritata uno status di grande e in quanto tale va giudicata, senza la retorica della piccola squadra che vive un sogno: non lo è più. E va quindi detto che la qualificazione l’ha buttata con le sue mani, scommettendo tutto su quest’ultima partita, sottovalutando il Villarreal.

Un segnale di immaturità per una squadra ormai abituata alla Champions. In dubbio ora può finire il ciclo di Gasperini, che deve tutelarsi. Questo è il suo sesto anno di gestione, un’eternità nel calcio a cui non siamo abituati. Per rinvigorirlo, ora, il tecnico dovrebbe cambiare i contenuti e gli obiettivi, cancellando la finta umiltà e indicando nello scudetto e nell’Europa League due traguardi da raggiungere. Quest’Atalanta, come ogni grande, ha ora bisogno di giocare per dei trofei, non più per i piazzamenti.