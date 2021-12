La Mercedes: «Non sappiamo se Hamilton continuerà a correre in F1. E’ stato derubato»

Clamorosa conferenza stampa di Toto Wolff: “Inaccettabile che le squadre vengano sequestrate da decisioni ad hoc”

Non si sa se per dare ulteriore peso al broncio, ma il team principal della Mercedes Toto Wolff ha detto di non sapere se Lewis Hamilton continuerà a correre in Formula 1. Perché non sa se l’inglese riuscirà a ritrovare la sua passione per lo sport dopo il modo in cui è stato “derubato” dell’ottavo mondo titolo ad Abu Dhabi, domenica scorsa.

Wolff ha aspettato cinque giorni prima di prendere la parola e commentare il più intricato finale di Mondiale che la Formula Uno ricordi. E l’ha fatto con una una conferenza stampa che il Telegraph definisce “esplosiva”. TRa le altre cose il boss Mercedes ha affermato che il team di Brackley “non potrebbe continuare a gareggiare in uno sport che è vuole essere sport con intrattenimento e non viceversa”.

Per Wolff è inaccettabile che le squadre “vengano sequestrate da decisioni ad hoc” aggiungendo “che devono essere messe in atto misure chiare prima dell’inizio della stagione in modo che ogni pilota, ogni squadra e i tifosi capiscano cosa succede e cosa no”.

A proposito di Hamilton, Wolff dice di essere in “dialogo quotidiano con lui”. Ma che ci vorrà tempo per elaborare quello che era successo: “Spero solo che possa continuare a correre e tornare più forte, con l’amore per lo sport e la fiducia nel processo decisionale dello sport. Spero davvero che Lewis continui a correre perché è il più grande pilota di tutti i tempi”.