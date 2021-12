La Federcalcio irlandese denuncia che i suoi arbitri abbandonano a causa delle aggressioni verbali

Il presidente degli arbitri FAI Gerard Perry “Perdiamo il 66% dei nuovi arbitri entro i primi due anni dal completamento del corso per principianti”

I problemi di aggressioni verbali nel mondo del calcio continuano ad essere sempre più diffusi e, non solo per quanto riguarda le tifoserie e i calciatori, ma anche nei riguardi dei direttori di gara. Proprio per questo, come riporta la BBC, la Federcalcio irlandese ha denunciato un abbandono di due terzi dei suoi arbitri negli ultimi due anni.

Mercoledì l’organo di governo del calcio della Repubblica d’Irlanda esporrà le sue preoccupazioni sulla questione a una commissione parlamentare irlandese. Il presidente degli arbitri FAI Gerard Perry

“Perdiamo il 66% dei nuovi arbitri entro i primi due anni dal completamento del corso per principianti”

Secondo i dati della Fai, negli ultimi due mesi a Dublino ci sono stati tre episodi di aggressioni agli arbitri, aggressioni che spesso non vengono denunciate “probabilmente per paura di recriminazioni”.

“Quando questo diventa un evento normale, molti di loro decidono che è abbastanza e si dicono che non ne hanno bisogno nella loro vita e si ritirano dal gioco”

prendere la questione estremamente sul serio”, ha aggiunto il rappresentante dell’IRFU.