Koulibaly: «Ho sempre voluto essere un esempio». Ghoulam: «Orgoglioso di mio fratello Kalidou»

Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam sono stati premiati per il loro impegno sociale ricevendo, al Teatro Sannazzaro, il premio Arci Mediterraneo.

Il difensore senegalese del Napoli ha detto di aver sempre desiderato di essere un esempio e ora ci è riuscito.

“Provo a essere chi volevo da giovane, voglio essere un esempio. Con mio fratello Ghoulam cerchiamo di essere d’esempio per tutti. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così, quello è il gesto molto importante. Mi auguro di fare molto di più, era un sogno essere calciatore, ci sono riuscito grazie al lavoro, agli amici, alla mia famiglia e alla mia volontà. Posso dire che bisogna continuare a credere nei propri sogni. Io volevo giocare la Champions e quando l’ho fatto col Napoli l’ho raggiunto. I sogni del futuro li tento per me, voglio solo realizzarli. Quando non ci riesco mi dispiace tanto”.