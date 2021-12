Juric «Non sono uno che chiede calciatori, sono più aziendalista di Cairo»

A Dazn, dopo la vittoria sul Bologna: «Dobbiamo investire sui nostri giovani, non spendere per calciatori con contratti alti, è l’unico modo per far crescere una società»

Il Torino di Ivan Juric ha battuto il Bologna per 2-1. Nel postpartita, il tecnico granata ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn

La condizione fisica a che punto è?

“Globalmente stiamo bene, anche i calciatori come Praet stanno aumentando il minutaggio. Abbiamo fatto un passo in avanti, dobbiamo insistere su queste idee di gioco per creare il maggior numero possibile di occasioni da rete”.

Come sta Bremer?

Si aspetta qualche entrata a gennaio?

“Credo non sia il momento di intervenire a gennaio. Il mio concetto di lavoro è un altro, volevo più alternative e più giovani da far crescere. Come fatto a Verona con Ilic, Kumbulla, Lovato: oggi è l’unico modo per far crescere una società. Dobbiamo investire sui nostri giovani e non spendere per calciatori con contratti alti. È la mia filosofia, ci è mancato un po’ di coraggio all’inizio. Non sono uno che chiede calciatori, sono più aziendalista del presidente. E voglio i risultati. Penso di esser sempre stato chiaro su questo”.