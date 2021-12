Il silenzio strategico del Psg sul sorteggio fantozziano dell’Uefa. Le Parisien: «Che vergogna»

Real Madrid-Psg è un derby politico: da una parte Florentino nemico di Ceferin, dall’altra Al Khelaïfi presidente dell’Eca che infatti non ha fiatato

Il silenzio del PSG non è passato inosservato. Mentre il Real Madrid strepitava, protestava e minacciava cause contro l’odiata Uefa per il sorteggio fantozziano di Champions – il Real è passato dal dover affrontare il Benfica al Psg di Messi e soprattutto Mbappé – i francesi sono rimasti zitti. Il PSG non ha rilasciato una sola dichiarazione ufficiale per tutto il giorno, cosa che ha fatto arrabbiare la stampa francese.

Le Parisien ha definito l’indifferenza del club per l’errore Uefa una “vergogna”. Il quotidiano parigino sottolinea che il PSG non ha voluto lamentarsi con la Uefa per la posizione privilegiata di cui gode Al Khelaïfi, nominato presidente dell’Eca dopo essersi posizionato strategicamente a favore della Uefa in tutta la spigolosa vicenda della Superlega.

E’ certamente vero che il Psg, lamentandosi, avrebbe mancato di rispetto al Manchester United, primo avversario pescato dalle urne, come a dire “meglio lo United del Real”. Un po’ la figura che ha fatto il Madrid. Ma la verità è che ormai politicamente i fronti sono palesi: se il Real di Fiorentino incarna il peggior nemico di Ceferin, il Psg rappresenta la sua sua roccaforte tra i club. E Real Madrid-Psg è il derby politico per eccellenza, in questo momento.

Non bastasse, resta nel mezzo della sfida il caso Mbappé. L’uomo che questa estate doveva lasciare Parigi per andare alla corte di Ancelotti, e che dovrebbe riprovare lo stesso viaggio l’estate prossima. C’è anche lui a spaccare Real e Psg.