Il Guardian boccia Milan-Napoli: l’Inter esce ancor più rafforzata da questa partita

“Ci hanno promesso 90 minuti di spettacolo avvincente. Ce ne hanno forniti sì e no dieci. In tutto il primo tempo un solo tiro in porta, il gol di Elmas”

Il Guardian, con Nicky Bandini, boccia decisamente Milan-Napoli. Il titolo è emblematico: “il Napoli torna in pista a Milano, ma una delle due può pensare di vincere la Serie A?”.

Il Guardian è impietoso:

È stato l’ultimo grande evento dell’anno in un luogo definito come la risposta del calcio alla Scala. Una sinfonia di domenica sera con due delle migliori squadre d’Italia, aspiranti al titolo. Ci hanno promesso 90 minuti di spettacolo avvincente. Ce ne hanno forniti sì e no dieci, la maggior parte in un atto finale artificioso.

Bandini definisce sorprendente la mancanza di reazione del Milan al gol del Napoli con Elmas.

Nessuna delle due squadre ha prodotto un altro tiro in porta in tutto il primo tempo. Chi è andato più vicino è stato Florenzi con un tiro al volo da 25 metri. La speranza del Napoli è che questa vittoria possa essere un punto di svolta, rimettendo loro in pista per la conquista dello scudetto. (…) Il sipario non è ancora calato sulle ambizioni di entrambe le squadre, ma è stata una partita che non ha convinto nessuno sulle loro reali ambizioni di tenere il passo dell’Inter che ieri è diventata campione d’inverno e che finiscono l’anno cantando dal libretto musicale di Simone Inzaghi con voce sempre più sicura.