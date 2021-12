Il direttore dell’Asl Napoli 2: «Juve-Napoli? Situazione da monitorare, navighiamo a vista»

Antonio D’Amore a Fanpage: «Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze, Fabian non potrà rientrare in maniera così semplice dalla Spagna»

«Juve-Napoli? Situazione da monitorare». Lo dichiara, in un’intervista a Fanpage, il direttore dell’Asl Napoli 2, Antonio D’Amore. A preoccupare sono, oltre ai due casi di positività nelle fila del Napoli (Insigne e Fabian), soprattutto la variante Omicron del Covid, che ormai dilaga ovunque.

«Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Fabian Ruiz è in Spagna, Insigne è residente nella zona della Asl Napoli 1. Oggi sono fuori dalla nostra giurisdizione. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. È una situazione sicuramente da monitorare».