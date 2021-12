Il coach di Jacobs: «Gli abbiamo fatto estrarre un dente del giudizio per correre meglio»

A Repubblica: «Abbiamo notato che la gamba destra non va veloce come la sinistra, così abbiamo migliorato la postura»

La Repubblica intervista Paolo Camossi, il coach di Marcell Jacobs. Dice che l’obiettivo del 2022 sarà correre i 100 metri in 9”62”.

Jacobs, dice, può ancora migliorare. Spiega:

«Abbiamo notato un problema alla gamba destra, che non va veloce come la sinistra, non si può dire che freni, ma sicuramente va al traino, non è al servizio del movimento. L’estrazione di un dente del giudizio ha migliorato la postura. In più gli abbiamo cambiato la partenza che creava dei buchi nella sua azione. Il suo piede resta a terra pochissimo, 0.79. Marcell sulla pista scivola, ha gambe lunghissime, un’ampiezza naturale, tipo Bolt, è capace di correre decontratto, questa è la vera differenza, soprattutto nell’ultima parte di gara».