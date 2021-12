Giancarlo Giannini: “La Wertmuller mi disse che Mastroianni e Manfredi rifiutarono Mimì metallurgico»

Al Corsera: «Sapeva far recitare anche le pietre. Se penso che in molti la snobbavano, ma il mondo è fatto di invidia».

Per la morte di Lina Wertmuller, il Corriere della Sera intervista Giancarlo Giannini che dice:

Racconta l’exploit di Mimì metallurgico.

La descrive così:

«Molto decisa, anche aggressiva spesso. Sul set si stava anche 12 ore, maniacale per ogni dettaglio. Era indomabile, aveva un’energia pazzesca. Capiva la psicologia di attori e attrici. Ci tirava fuori il meglio. Sapeva far recitare anche le pietre. Ci divertivamo. Sono film comici che pur nascendo nell’alveo della Commedia all’italiana hanno un colore tutto loro, un po’ farsesco. Un modo diverso rispetto al cinema di allora. Se penso che in molti la snobbavano, ma il mondo è fatto di invidia. Abbiamo avuto successo, i film li accompagnavamo in America come se fossero figli, portavamo le pellicole sotto il braccio».