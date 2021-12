Ghirelli: «Caso Salernitana? La Serie A è sconcertante, così si falsa il calcio»

Il presidente della Lega Pro a Gr Parlamento: «È come se io l’anno scorso avessi tenuto in gioco il Trapani: non si rispettano le regole»

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La politica nel pallone”, su GR Parlamento. Ha commentato il caso della Salernitana, per la quale la Lega Serie A ha chiesto alla Figc di rinviare il termine previsto per la cessione, in modo da far finire alla squadra il campionato.

“Caso Salernitana? È sconcertante, come approccio e come è andata avanti la Serie A. È come se io l’anno scorso avessi tenuto in gioco il Trapani: è quando non si rispettano le regole che il calcio è falsato”.

Ghirelli ha parlato anche dell’introduzione della Var in Serie C.

“Le 5 sostituzioni le abbiamo sperimentate noi. La serie A è il calcio d’élite, noi siamo talenti, giovani, innovazione e sperimentazione. Anche per questo la Var andrebbe estesa. Renderebbe più veloce la formazione degli arbitri e a noi farebbe pagare un prezzo minore perché è chiaro che da noi, essendoci gli arbitri più giovani, gli errori sono maggiori. In generale, comunque, va cambiato l’approccio. La Var è uno strumento tecnico ma c’è sempre una parte di errore umano”.