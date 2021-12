Gazzetta: troppi infortuni muscolari, Adl convoca staff tecnico e medico per chiederne conto 

La Gazzetta dello Sport scrive che a non essere per nulla contento degli infortuni occorsi nel Napoli nelle ultime settimane è soprattutto il presidente De Laurentiis. Il patron ha convocato lo staff tecnico e quello medico per chiedere conto degli infortuni muscolari: troppi.

“Koulibaly, FabianRuiz e Insigne. Quei tre infortuni pesano tantissimo, perché sono stata una delle cause della rimonta subita dal Sassuolo. E soprattutto perché il difensore senegalese e probabilmente anche lo spagnolo – alle prese con una complicata infiammazione, una pubalgia detta in maniera volgare – li rivedremo nel 2022. E proprio sulla questione infortuni si è aperto un dibattito interno, per dirla con un eufemismo, nel senso che il presidente De Laurentiis ha chiamato uomini dello staff tecnico e medico per chiedere conto e ragione su cosa sia successo e non è certo molto contento della fotografia attuale: ai box ben 7 giocatori: uno per trauma (Osimhen), uno per covid e 5 con problemi muscolari”.