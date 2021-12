Gasperini: «Gli arbitri vengano a spiegare il gol annullato a Palomino. Toglie credibilità al calcio»

A Dazn: «Se avessimo raggiunto il pareggio sarebbe stata un’altra partita. Se non ci fanno rivedere le immagini è follia, stravolgiamo sempre il regolamento»

L’Atalanta perde in casa 1-4 contro la Roma. Al termine del match l’allenatore, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Dazn.

«Non è facile, la Roma chiudeva bene tutto, abbiamo fatto errori ma anche cose buone. Abbiamo preso l’ennesimo gol a freddo, sono gol che come con Milan e Villareal mettono in difficoltà, ma la squadra poi si è ripresa, ha accorciato le distanze. Nel secondo tempo stavamo giocando molto bene, quell’episodio lì ha cambiato tutto, come il 3-1. Mi aspetto una spiegazione. Fateci vedere che l’ha buttata dentro Palomino e allora va bene. Questa è autorete di Cristante. Palomino dice che non l’ha toccata assolutamente. Scherziamo? Il Var ha 27 telecamere, ci faccia vedere, sennò come si fa ad interpretare diversamente? L’arbitro dice che Palomino ha deviato, glielo avranno detto al Var. Poi magari la Roma vince lo stesso, chi lo sa, ma è un’altra partita, eravamo in grande condizione, in rimonta in quel momento. Se non ci fanno rivedere le immagini è una follia. Hanno segnalato il gol di Palomino in fuorigioco, è una cosa diversa. Se Palomino ha toccato è fuorigioco altrimenti non è possibile. Sennò per l’ennesima volta cambiato il regolamento».

«Abbiamo fatto errori tecnici, abbiamo sbagliato qualche appoggio e qualche tiro, anche molto per merito della Roma, ma per venti minuti del secondo tempo spingevamo e loro facevano fatica ad uscire, raggiungi il pareggio ed era un’altra partita. Poi possiamo dirci tutto quello che vogliamo. Questa roba va spiegata, è difficile con le immagini televisive dare una spiegazione che non esiste. Questa roba toglie credibilità al calcio. Le immagini televisive e il Var non le cambi. Dove la piglia Palomino? Che roba è? Non lo tocca neanche Cristante. Qui stravolgiamo di volta in volta il regolamento, gli arbitri vengano a spiegare, ci mettano la faccia, come sto facendo io dopo un 4-1, almeno la prossima volta sappiamo di che parliamo. Devono venire giudici ufficiali a spiegare».