Garanzini: il Napoli ha meglio supplito alle assenze, quantitativamente e qualitativamente più gravi

Su La Stampa il commento di Garanzini a Milan-Napoli 0-1.

Per la squadra di Pioli un finale amaro, con il gol del pari di Kessie annullato da un Var sempre più creativo. Ma un verdetto ineccepibile, perché il Napoli ha giocato di più e meglio difendendo alto il gol iniziale di Elmas. Mentre il Milan solo nell’estremo finale ha trovato la forza e un pizzico di ispirazione per un assalto affidato ai palloni lunghi per le teste di Ibra e di Giroud.

Il Napoli ha meglio supplito alle assenze, quantitativamente e qualitativamente persino più gravi.