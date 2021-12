Europa League: il Napoli si qualifica solo se batte il Leicester, altrimenti è fuori

Se batte il Leicester e lo Spartak non vince a Varsavia, è primo. Altrimenti è secondo e potrebbe pescare il Barcellona o il Dortmund agli spareggi

Europa League, i calcoli per la qualificazione del Napoli sono facilissimi da fare. La squadra di Spalletti al momento è appaiata allo Spartak Mosca a 7 punti, alle spalle del Leicester che ne ha 8 e davanti al Legia che ne ha 6. Poiché il Napoli soccombe con lo Spartak negli scontri diretti, un eventuale arrivo a pari punti con i russi – ad esempio a 8, quindi con un pareggio stasera – estrometterebbe il Napoli dalla competizione.

Il Napoli ha una sola possibilità di qualificarsi: deve battere il Leicester, con qualsiasi risultato. La squadra di Spalletti scavalcherebbe il Leicester e in quale caso potrebbe anche arrivare prima se lo Spartak dovesse non vincere sul campo del Legia Varsavia.

Ricordiamo che si accede agli ottavi con il primo posto. Col secondo posto si va allo scontro diretto con una delle terze della Champions, quindi ipoteticamente anche il Barcellona.

In caso di terzo posto, finisce in Conference League. Il Napoli arriva terzo se stasera pareggia oppure se perde e il Legia non batte lo Spartak.

Il Napoli si qualifica se:

solo se batte il Leicester. Qualsiasi altro risultato condannerebbe il Napoli almeno al terzo posto e quindi alla eliminazione.

Il Napoli si qualifica come primo se:

batte il Leicester e lo Spartak Mosca non vince contro il Legia a Varsavia.

Il Napoli si qualifica come secondo e va allo scontro con una delle terze del girone Champions se:

batte il Leicester e o Sparta vince contro il Legia. In quel caso, Spartak primo e Napoli secondo e agli spareggi.