Dionisi: «Il risultato è giusto, abbiamo giocato alla pari e pareggiato con merito»

A Dazn: «Devo fare i complimenti ai ragazzi, sono soddisfatto per quanto fatto, resta l’amaro in bocca per l’esultanza che abbiamo dovuto ritrattare».

Nel post partita di Sassuolo-Napoli, ai microfoni di Dazn il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi.

«Devo fare i complimenti ai ragazzi, sono soddisfatto per quanto fatto, resta l’amaro in bocca per l’esultanza che abbiamo dovuto ritrattare. Il risultato è giusto, credo che abbiamo giocato alla pari. Il Napoli ci ha messi in difficoltà ma noi altrettanto, credo che abbiamo pareggiato con merito».

Giocavate contro la prima in classifica, volevate ribattere colpo su colpo. Vi mancava mettere insieme prestazioni positive e risultati, finora, sembra avete più attenzione in campo. Come è stato possibile?

«Stavamo cercando di raggiungere un certo equilibrio e ci stiamo riuscendo, sbaglieremo ancora qualcosa, come oggi, ma preferisco questo al non provarci affatto. Prima concedevamo tanto, ci allungavamo, qualcuno si deve sacrificare, Raspadori lo sto sfruttando esterno per fare di necessità virtù. Però ora ci siamo, stavamo già crescendo, ora dobbiamo essere bravi, abbiamo fatto due importanti risultati, ma la prossima partita è uno scontro diretto e vale di più. Ad oggi abbiamo ciò che ci meritiamo, dobbiamo cercare di volere noi di più».

Dopo la prestazione di San Siro siete rimasti in partita fino alla fine. I tre cambi in linea difensiva rispetto al Milan?

«Perché abbiamo giocatori bravi in difesa, soprattutto nei terzini ho iniziato ad alternarli perché sono tutti bravi con caratteristiche diverse, ho cercato di mettere dentro giocatori più freschi rispetto a San Siro, visto che il Napoli è molto bravo sugli esterni. Scelta fatta solo per avere energie fino alla fine».

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News