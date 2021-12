De Laurentiis: «Spalletti è il migliore allenatore che ho avuto»

Alla presentazione del libro di De Maggio. «Fin dall’inizio sperimentava, faceva girare la rosa. Forse qualcuno non aveva la vision per farlo»

Intervenuto alla presentazione del libro di Valter De Maggio, il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato diverse dichiarazioni. Tra le altre cose, ha detto che Spalletti è il miglior allenatore che ha avuto nella sua storia. Il tecnico di Certaldo è apprezzato dal patron del Napoli per la sua capacità di sperimentare, di ruotare la rosa. Spalletti sta restituendo al Napoli calciatori che fino a poco tempo fa venivano considerati oggetti misteriosi quando non acquisti sbagliati.

La bravura di Spalletti, rispetto ad altri allenatori che ho avuto, è che lui – è vero che si è trovato a dover far virtù di certe necessità – fin dall’inizio sperimentava e faceva girare la rosa facendo giocare tutti. Alla fine uno si rende conto che quello che avevi comprato, che credevi fosse farlocco, invece era gagliardo: avevi investito bene il tuo denaro. Forse qualcuno però non aveva avuto la vision per poterlo capire, per poterlo interpretare. Ecco perché dico che Spalletti è il miglior allenatore che ho avuto nella mia storia fino ad ora. Se con lui si può sognare? La vita è un sogno, se aprissi gli occhi davanti alla cruda realtà soccomberesti: non bisogna mai e poi mai smettere di sognare. Che è diverso dall’essere l’eterno sognatore: sono due concetti diversi.