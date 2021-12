Dalla Nigeria: Osimhen ha rinunciato alla Coppa d’Africa

L’attaccante avrebbe comunicato la sua decisione alla federazione che avrebbe accettato considerato il suo attaccamento alla Nazionale

Tratto da tuttonapoli.net



Victor Osimhen rinuncia alla Coppa d’Africa. La notizia è stata diffusa dal media nigeriano This Day live che rivela quanto comunicato da una fonte interna alla federazione. Alla base della scelta dell’attaccante la volontà di porre fine alla diatriba tra il Napoli e la Nigeria, una volta scoperta la positività che gli ha impedito di rientrare a Napoli per la visita di controllo. Il giocatore ha comunicato la sua decisione – si legge – al CT, al presidente federale Pinnick ed al Ministro dello sport che hanno accettato la scelta tenendo comunque presente la sua devozione per la nazionale.