Crosetti scatta la fotografia di Gasperini: “se vince è brillante, se perde è un piangina”

Gian Piero Gasperini non è un litigioso. Non ha mai avuto da ridire con nessuno, a parte Mihajlovic, Commisso, De Zerbi (Gasp si fece cacciare mentre stava vincendo 4-0 contro il Sassuolo), quell’asceta di Pioli, Lotito, Sarri, Simone Inzaghi, Maran e persino Claudio Ranieri, che non saprebbe litigare neppure con Genny Savastano.

Sempre teso, animato da oscuri rancori, a volte acido. Se vince è brillante, se perde è un piangina.