Corsport: Spalletti spera di recuperare Anguissa per l’Empoli, almeno in panchina

Ha svolto lavoro personalizzato in campo con Insigne, oltre alle classiche terapie. Politano potrebbe tornare in campo dal primo minuto

Anguissa potrà andrà in panchina domani contro l’Empoli (alle ore 18 a Fuorigrotta). Lo scrive il Corriere dello sport

Spalletti spera di recuperare Anguissa, il centrocampista migliora a vista d’occhio, la speranza dell’allenatore è di poterlo far accomodare almeno in panchina. Per la sua presenza, indicazioni arriveranno dal test decisivo alla rifinitura, l’allenatore aspetta risposte anche da Fabian e Insigne. Quest’ultimo, ieri, col camerunense, ha svolto personalizzato in campo oltre alle classiche terapie. Con l’Empoli potrebbe rivedersi Politano dal primo minuto sulla destra. Mertens si prenota per ritrovare un posto al centro dell’attacco.