Corsport: “Spalletti non ha corretto tutti i difetti, come l’arrendevolezza di Mario Rui su Malinovskyi»

Mario Rui ma non solo. Napoli-Atalanta, uno stralcio dell’analisi del Corriere dello Sport a firma del condirettore Alessandro Barbano.

Con Spalletti il carattere del Napoli non è più una fiammata d’orgoglio destinata a spegnersi presto. È piuttosto una virtù professionale, frutto di sacrificio, organizzazione e spirito del collettivo. Tutto questo non basta contro una formazione competitiva come quella costruita da Gasperini, con la stessa caparbietà e intelligenza tattica. Poiché alcuni limiti degli azzurri sono insormontabili. E alcuni difetti non sono stati fin qui corretti, come l’arrendevolezza di Mario Rui nel contrastare il tiro di Malinovskyi sul primo gol.