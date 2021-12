CorSport: Sassuolo-Napoli, Spalletti conferma la formazione scesa in campo con la Lazio

Gli stessi undici, con Ospina di nuovo in porta. Così il tecnico cercherà di fronteggiare la formazione emiliana

Contro il Sassuolo, stasera al Mapei, Luciano Spalletti schiererà lo stesso Napoli visto contro la Lazio domenica al Maradona. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ospina confermato ancora una volta in porta, davanti a lui Di Lorenzo (il vero stakanovista della squadra azzurra, che finora le ha giocate tutte), Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui, la migliore difesa in Italia. In mediana toccherà a Lobotka, che contro la Lazio ha fatto benissimo, insieme a Fabian Ruiz e Zielinski. Davanti, invece, Insigne, Mertens e Lozano.

“Spalletti confermerà la stessa formazione che ha vinto con la Lazio. Undici uomini al comando”.

Bisognerà fronteggiare il trio Berardi-Defrel-Raspadori, la difesa azzurra dovrà essere inossidabile.

