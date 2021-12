CorSport: Inzaghi dà una lezione di calcio a Mourinho, la Roma sembra una squadra senza idee

L’Inter mette in ginocchio una Roma rassegnata a vivere un’altra stagione nell’anonimato. Inzaghi dimostra di essere un allenatore con idee chiare e mentalità vincente

L’Inter di Inzaghi ha dato una lezione di calcio alla Roma di Mourinho. È la sentenza del Corriere dello Sport su Roma-Inter.

“Sotto gli occhi di Francesco Totti, per la seconda volta in tribuna all’Olimpico da quando ha lasciato la società, l’Inter mette in ginocchio la Roma, Inzaghi dà una lezione di calcio a Mourinho e conferma le sue ambizioni da scudetto. I tre gol di scarto ci stanno tutti e certificano il gap attuale tra le due squadre”.