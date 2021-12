CorSport: Insigne, rinnovo in stallo, resta solo la Mls. Da Inter, Milan, Juve e Lazio solo sondaggi 

Sul fronte prolungamento è tutto fermo e l’agente vuole chiudere a gennaio. Il club canadese offre 7 milioni a stagione più benefit per 4 anni

Tutto fermo sul fronte rinnovo, per Lorenzo Insigne. La trattativa è in stallo. Per il capitano del Napoli c’è solo l’offerta del Toronto: dalle squadre italiane solo una richiesta di informazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“La trattativa è in stallo totale”.

Tra l’altro nei giorni scorsi, l’agente di Insigne, Pisacane, ha dichiarato che vuole definire la situazione a gennaio.

“Considerando il valore del giocatore, al momento bloccato dal Covid, qualche sondaggio in questo periodo è andato in scena: scambi di info con Inter, Milan, Juve e Lazio, sì, ma l’offerta concreta è quella del Toronto”.

Il club canadese ha offerto 7 milioni a stagione per 4 anni più benefit.

“Con la possibilità mai scartata di anticipare l’affare, considerando che la stagione comincia a marzo”.