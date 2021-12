CorSport: il Napoli avanza deciso su Tuanzebe e aspetta che il Manchester United apra al prestito

Si tratta dell’unica formula che il club partenopeo intende prendere in considerazione. L’alternativa potrebbe essere Davinson Sanchez del Tottenham

“Il Napoli avanza deciso per Axel Tuanzebe e aspetta che il Manchester United apra al prestito”.

Lo scrive il Corriere dello Sport. Giuntoli punta sul 24enne difensore centrale, in prestito all’Aston Villa, per sostituire Manolas. Il nodo è la formula: il Napoli lo vuole solo in prestito, magari con un diritto di riscatto minimo, come accaduto con Anguissa. Ecco perché le piste Casale, Min-Jae Kim o Szalai, sono da escludere al momento, perché a gennaio non partono in prestito ed hanno una valutazione troppo alta per il club partenopeo. Ci sarebbe poi la possibilità Fazio, che al Napoli però non piace.

“Il Napoli aspetta di capire se il Manchester United, proprietaria del cartellino, può farlo tornare alla base – ora è all’Aston Villa – per cederlo di nuovo in prestito con diritto di riscatto, l’unica formula che il Napoli prenderebbe in considerazione”.

L’alternativa potrebbe essere Davinson Sanchez del Tottenham.