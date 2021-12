CorMez: Osimhen ha chiesto ai vertici del calcio nigeriano una deroga per giocare Juve-Napoli   

Oggi Victor Osimhen tornerà a Napoli. Domani è in programma la Tac con visita di controllo da parte del professor Tartaro, che lo ha operato al Volto a novembre e del dottor Canonico.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive che l’attaccante nigeriano vorrebbe giocare con il Napoli il match del 6 gennaio contro la Juventus e poi raggiungere la sua Nazionale in Coppa d’Africa. Osimhen ne avrebbe parlato con i vertici del calcio nigeriano.

“La via maestra sembra essere la mediazione e Osimhen si sta muovendo proprio per favorire questo processo. Victor vuole esserci il 6 gennaio contro la Juventus e poi andare in Camerun a giocare la Coppa d’Africa, la Nigeria debutta l’11 gennaio contro l’Egitto. Seguendo il precedente dell’accordo tra la Caf (Confederazione Calcistica Africana) e la Fa (la Federcalcio inglese) che ha consentito ai giocatori della Premier League impegnati in Coppa d’Africa di partire il 3 gennaio, potrebbe esserci un accordo formale tra il Napoli e la federazione nigeriana per dare ad Osimhen l’opportunità di partecipare la notte dell’Epifania alla partita di Torino derogando ai regolamenti internazionali. Secondo quanto filtra dalla Nigeria, Osimhen ne ha parlato con il ct ad interim della Nigeria Austin Eguavoen, il presidente della Federcalcio nigeriana Amaju Pinnick e il Ministro dello Sport Sunday Dare”.