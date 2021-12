Campania, quasi 10mila contagi, il tasso schizza all’8,8%, aumentano i ricoveri

I nuovi casi sono 9.802, calcolati su 111.379 tamponi. 11 deceduti. In degenza ordinaria 53 ricoveri più di ieri, in terapia intensiva 2

Anche oggi il numero dei positivi, in Campania, è piuttosto alto, come i tamponi effettuati. I nuovi casi sono 9.802, calcolati su 111.379 test effettuati. Il tasso schizza ancora verso l’alto: siamo all’8,8%, contro il 6,8% di ieri . I deceduti sono 11: 7 nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza ma registrati ieri.

Insieme ai positivi, aumenta purtroppo la pressione sugli ospedali, in particolare per quanto riguarda i ricoveri in degenza ordinaria che aumentano di 53 unità: ieri erano 534, oggi sono 587. Anche in terapia intensiva si occupano due posti più di ieri: sono 37 i letti occupati, contro i 35 di 24 ore fa.

