Campania, il bollettino Covid: record di tamponi, oltre 53000. Sono 2300 i nuovi positivi

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano con i dati della pandemia nella nostra Regione. Sono quasi 2.300 i nuovi positivi, che risultano dopo l’analisi di oltre 53.000 test, mai così tanti in un solo giorno. Il tasso è dunque in discesa rispetto a ieri. Si contano, purtroppo, ben 16 morti, di cui solo 6 deceduti nelle ultime 48 ore.

Capitolo ospedali: sono 29 i posti occupati in terapia intensiva (due in meno di ieri) e 458 – diciannove in più rispetto all’ultimo aggiornamento – i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria.

