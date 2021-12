Calabria: «C’è troppa pressione nel calcio. Se non sei forte abbastanza, San Siro ti uccide»

Su Rivista Undici un’intervista a Davide Calabria, difensore e capitano del Milan. Parla del peso di essere un calciatore.

Anche giocare a San Siro non è semplice.

«Tanti ragazzi fanno fatica ad affrontare le pressioni, e a superarle. Per esempio, non è bello ricevere insulti in partita, e non è facile giocare in uno stadio come San Siro. Devi essere caratterialmente molto forte, perché sennò ti uccide. E poi sei costretto ad andare via. Solo chi riesce a mantenere un livello molto alto può rimanere in una squadra come il Milan, anzi devi continuare a crescere. Io penso di esserci riuscito con il passare degli anni».