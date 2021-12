Andreazzoli: «Venire qui senza provare a vincere significherebbe far spendere soldi per niente alla società»

Dopo la vittoria sul Napoli al Maradona, ai microfoni di Dazn l’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli.

Viene fuori l’umiltà nel preparare le partite e la sfrontatezza che si vede in campo.

«Mi sembrerebbe che facciamo spendere soldi per niente la società se venissimo a Napoli senza cercare il massimo risultato. Credo sia doveroso, è un obbligo che abbiamo verso quello che facciamo tutta la settimana e verso il sacrificio dei ragazzi. Si va dappertutto per cercare di vincere, poi se perdi meritando hai fatto un’esperienza, altrimenti fai i complimenti agli avversari. I ragazzi ci credono, hanno capito che si può fare, che è una realtà, che non gli racconto delle storie giusto per. Così succede che fai le gare che fai oggi e che abbiamo fatto ultimamente, basate sull’aiuto reciproco dei calciatori. Loro sanno di essere tutti importanti e titolari, anche nella mia testa non c’è una squadra titolare. Questo porta molto. Se riesci a far scoccare l’alchimia ti dà tanto aiuto».