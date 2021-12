Ancelotti, Pirlo e Conte sono i tecnici più social del 2021. Ronaldo leader tra i calciatori

Lo dice il monitoraggio annuale Calcio 2021 di Talkwalker. In Serie A il primo è Dybala, al nono posto. Bonucci è il primo italiano al 51esimo

Secondo il monitoraggio annuale Calcio 2021 della multinazionale leader globale nella Social e Consumer intelligence, Talkwalker, il calciatore più social del mondo, quest’anno, è stato Cristiano Ronaldo. Dopo di lui Lionel Messi e, terzo, Neymar.

Le interazioni social di Ronaldo sono state pari a 2,1 miliardi (340 milioni su Facebook, 1,7 miliardi su Instagram e 28 milioni su Twitter). Le interazioni di Messi, tra Facebook e Instagram, sono di 1,1 miliardi. Più distaccato il campione del Psg, con 751 milioni di interazioni complessive nel corso dell’anno.

In Serie A il calciatore più social del 2021 è l’attaccante della Juventus Paulo Dybala, che si piazza al nono posto in classifica con 148 milioni di interazioni totali. Mentre il milanista Zlatan Ibrahimovic si piazza in 12esima posizione con 124 milioni di interazioni complessive.

Gli italiani sono molto più distanziati. Leonardo Bonucci è il primo che compare nell’elenco, ma solo al 51esimo posto (39 milioni di interazioni a tutto il 2021). Al 65esimo troviamo il compagno di squadra Enrico Chiesa (32 milioni di interazioni/anno). Chiellini e Buffon si piazzano rispettivamente al 78° e al 79° posto (27,4 e 27,2 milioni di interazioni).

Tra gli allenatori, il più sociale è Carlo Ancelotti (oltre 20 milioni di interazioni social a livello mondiale, di cui 5,6 milioni su Facebook, 12,8 milioni su Instagram e 1,9 milioni su Twitter), mentre al secondo posto c’è Andrea Pirlo, con 10 milioni di interazioni e, al terzo, Antonio Conte, con complessive 7,5 milioni di interazioni.