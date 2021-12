Ancelotti è pazzo di Benzema: «È l’attaccante più forte al mondo»

Karim Benzema è il miglior attaccante del mondo. Il calciatore che ho ritrovato ha aggiunto ancora maggiore efficacia al suo calcio. Oggi Karim incide quanto Cristiano Ronaldo o Haaland: fa la differenza. Basta vedere i due gol in pochi minuti che ha fatto con l’Athletic.

Chiare e tonde le dichiarazioni di Ancelotti. Che si gode le sue Merengues, in vetta alla Liga con otto lunghezze di vantaggio sul Siviglia. E che in particolare si gode Karim Benzema, quindici gol in campionato, dominatore della classifica dei marcatori.