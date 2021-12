Alessandra De Stefano: «Mio padre cacciava di casa mia sorella e il marito se parlavano male di Maradona»

Su Repubblica Emanuela Audisio intervista Alessandra De Stefano prima donna a dirigere RaiSport. È nata a Napoli, ha vissuto a Roma.

La passione per lo sport la devo a mio padre, tifoso sfegatato di Merckx e di Maradona, capacissimo di far uscire di casa mia sorella e il marito se solo parlavano male di Diego. Professionalmente devo molto a Claudio Ferretti che mi ha insegnato a guardare in maniera diversa lo sport e che mi volle al Processo alla tappa chiedendomi di seguire sempre Pantani.